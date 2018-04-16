Бывший финансовый директор Google рассказал, почему решил инвестировать в стартапы после трех лет путешествий

Фото: Patrick Pichette Blog

Патрик Пиччет покинул пост финансового директора Google в 2015 году. В беседе с CNBC он рассказал, почему отказался от работы на три года, а после перерыва решил присоединиться к канадскому венчурному фонду.

В 2015 году Пиччет опубликовал пост, в котором рассказал, что покидает пост финансового директора Google после семи лет работы в компании. Он поделился переживаниями из-за выгорания на работе и пообещал посвящать больше времени отдыху и семье. Эти заявления Пиччета вызвали дискуссию о балансе работы и личной жизни в бизнес-сообществе, а сам он отправился в путешествие со своей женой.

Перерыв продлился три года. Пиччет посетил Антарктиду, Австралию и другие страны, и сейчас объявил, что готов вернуться к полноценной работе. «Моя жена сказала, что нам необходимо вернуться к работе прямо сейчас. Я бы проездил еще три года, но она убедила меня, что пора остановиться», — сказал он.

По словам Пиччета, ему предлагали стать топ-менеджером или венчурным инвестором в Кремниевой долине, однако он решил работать в канадской венчурной фирме iNovia. Цель Пиччета — заручиться поддержкой научного сообщества и местных властей, чтобы сделать Канаду привлекательной для IT-компаний и талантливых специалистов. Он собирается сфокусироваться на инвестициях в технологичные стартапы. При этом в приоритете окажутся проекты, которые занимаются экологией.

патрик пиччет

бывший CFO Google

«Когда вы много путешествуете и начинаете мыслить глобально, вы понимаете, насколько мала планета и как потребительски мы относимся к экологии. Меня впечатляют технологии, которые могут изменить это».

По словам Пиччета, сегодня для Канады открывается масса возможностей. Пока президент США Дональд Трамп ужесточает политику в отношении иностранцев, канадские власти могут создать лучшие условия для таких специалистов и переманить их. «Трамп оказывает Канаде потрясающую услугу», — говорит он.

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Всем, кто чувствует усталость от постоянной работы, Пиччет советует отдохнуть и сосредоточится на более важных, по его мнению, вещах. «Вы еще относительно молоды, у вас впереди минимум 30 лет работы. Сделайте перерыв, для меня это стало абсолютным наслаждением», — рассказывает бывший топ-менеджер.

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