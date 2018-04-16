Дачники Самарской области могут пострадать из-за сброса Жигулёвской ГЭС «холостой воды»

Открыли путь для водных потоков и рыбы. Жигулевская гидроэлектростанция начала сброс «холостой воды» на плотине. Ожидать ли подтопления населённых пунктов и как ГЭС встречает это весеннее половодье, узнал наш корреспондент Дмитрий Лобанов

Жигулевская ГЭС к весеннему половодью готова на все 100%. На плотине первые три затвора поднимают на полметра. Постепенное открытие происходит прежде всего для сохранения рыбных ресурсов. Каждый день объемы пропуска воды будут увеличиваться.

"С 16 апреля решением межведомственной группы Федерального агентства водных ресурсов установлены режимы сбросов: 16 тысяч кубических метров воды в секунду, с постепенным ростом до 27 тысяч, до 20 апреля. И уже с 20 апреля по 1 мая мы будем выдерживать этот режим пропуска паводка", — рассказал Олег Леонов , директор Жигулёвской ГЭС.

На объемы воды прежде всего влияют сбросы Нижнекамской и Чебоксарской ГЭС, а также боковая приточность соседних рек. Однако Олег Леонов отметил, что подтопления населенных пунктов вдоль Волги из-за спуска воды не предвидится, но могут пострадать дачники.

"Именно угрозы населенным пунктам нет вообще. Есть угрозы подтопления каких-то дачных участков. Тут как обычно: те, кто хочет быть ближе к воде, потом за это платит. Потому что дачные участки, расположенные в зоне подтопления, очень зависимы”, — подчеркнул Леонов.

Еще одна особенность половодья в этом году: впервые с 2012 года Жигулевская ГЭС встречает паводок в Самарской области с 20 работающими гидроагрегатами. Такое стало возможно благодаря масштабной программе реконструкции турбин.

Специалисты Жигулевской ГЭС отмечают, эта зима выдалась холоднее предыдущей. Несмотря на это куйбышевское водохранилище заполнено до отметки в 51 метр 85 сантиметров. Максимальная — 53 метра. Руководители станции успокаивают: на время половодья ведется круглосуточный контроль изменения гидрометеорологической обстановки. А значит и поводов для ЧП меньше.