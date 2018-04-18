Вышел из дома и потерялся: в Тюмени ищут пенсионера, страдающего потерей памяти

Тюмени ищут 79-летнего пенсионера, который вышел из дома 17 апреля утром и пропал. Мужчина страдает потерей памяти, поэтому с трудом ориентируется в местности. Сейчас его ищут не только сотрудники уголовного розыска, но и волонтеры. — На вид пропавшему Юрию Тарабанову 80 лет. Он худощавого телосложения, его рост 160-165 сантиметров. У него смуглое лицо, седые волосы и карие глаза. В день своего исчезновения он был одет в светло-коричневую куртку, кепку из кожзаменителя, спортивные трико черного цвета с белыми полосками, — сообщили в полиции. Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам — 7 (3452)-793-525, 02/112 — полиция. Также сейчас правоохранительные органы пытаются найти и других пропавших без вести тюменцев. Истории этих людей и их фотографии — можно посмотреть в предыдущей статье.