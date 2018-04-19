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Ушел утром и не вернулся: в Тюмени пропал 12-летний школьник
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Ушел утром и не вернулся: в Тюмени пропал 12-летний школьник 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Два дня в Тюмени ведутся поиски пропавшего Максима Кудашова, который 17 апреля в 8:00 ушел из дома и пропал. Сейчас его местонахождение неизвестно. — Заявление о пропаже поступило в полицию, сейчас устанавливается его местонахождение, — заявили в городской полиции.
На вид Максиму 11-12 лет, волосы русые, короткие, глаза карие. В день пропажи был одет в вязаную шапку серого цвета с красными и черными полосами, синюю куртку демисезонную с капюшоном и красными вставками на рукавах, спортивные штаны темно-синего цвета и кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем мальчике, просят позвонить по телефонам: 02/112, 8 (3452)-79-98-06 — полиция; 8-932-32-39-911 — волонтеры.
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 Ещё 5 источников 
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