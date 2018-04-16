Пенсионерку, пропавшую зимой, нашли мертвой в селе под Тюменью

Тюменские волонтеры объявили о прекращении поисков пропавшей без вести 73-летней Валентины Ядрышниковой. Женщина ушла из дома в поселке Веселый, что в Ярковском районе, еще в феврале. Несколько месяцев неравнодушные местные жители и правоохранители искали пенсионерку, но ни к каким результатам это не привело. А уже в этот понедельник, 16 апреля, волонтеры сообщили, что пенсионерка найдена мертвой.

Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете

— По факту обнаружения тела женщины сейчас проводится проверка. Назначена экспертиза, которая покажет причину смерти. Нашли ее в километре от места пропажи, в селе Дубровное, — прокомментировали в ведомстве.

По информации источника, тело нашли оперативники, которые продолжали проводить мероприятия по установлению местонахождения пенсионерки. Им было дано распоряжение обследовать местность у источника. Именно там, около забора, и нашли пропавшую.

Ранее в полиции сообщали, что у женщины были проблемы с памятью. Она ушла из дома вечером 20 февраля и больше ее никто не видел.

Несмотря на то, что пенсионерку длительное время не могли найти, поиски не прекращались. Бывают случаи, когда людей еще можно найти живым и невредимым. Яркий тому пример Алексей Чернятьев, который вернулся домой спустя полгода. Где он пропадал все это время — 72.ru расскали его родные.