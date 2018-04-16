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Спасатели Москвы обучили более шести тысяч волонтёров
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Спасатели Москвы обучили более шести тысяч волонтёров 

На Западе Москвы 39 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудники Пожарно-спасательного центра 3 месяца обучают добровольцев «Мосволонтера» правилам пожарной безопасности и оказанию помощи в мегаполисе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В рамках Года добровольца волонтёрское движение в столице становится всё более массовым. Многие люди с активной жизненной позицией стремятся получить новые знания, реализовать свои идеи и делать добро. Особенно волонтёрская помощь нужна в период подготовки и проведения «Чемпионата Мира по футболу 2018». С этой целью Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в течении 3 месяцев обучает добровольцев центра «Мосволонтер». С февраля по апрель команда московских пожарных и спасателей (в составе 15 человек) провела двадцать пять занятий, на которых обучили более 6 тысяч человек.
Сотрудники Пожарно-спасательного центра и Департамента ГОЧСиПБ рассказали добровольцам о том, как действовать при возникновении ЧП и ЧС в местах массового пребывания людей, как не растеряться и оказать первую помощь пострадавшему, как использовать средства пожаротушения и правильно действовать в экстремальной ситуации. Особое внимание спасатели уделили психологической подготовке волонтеров, выработке у них профессионально важных качеств и умению работать с большим количеством людей.
В завершении курса обучения 24 апреля запланировано заключительное занятие с управленческим составом городских волонтеров, которое пройдет в 207 пожарно-спасательном отряде, дислоцирующемся в Москва-сити. В ходе практического занятия лидеры городских добровольческих объединений отработают порядок оказания первой помощи, под руководством опытных спасателей получат практические навыки проведения сердечно-легочной реанимации. Также волонтеры изучат порядок действий при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, а также научатся применять средства пожаротушения, имеющиеся на объектах, задействованных в проведении «Чемпионата Мира по футболу».
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