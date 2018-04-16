10 книг о путешествиях: за 100 рублей вокруг света и на электричке до Владивостока

Например, посетить одно из мест земного шара, где живут самые счастливые люди. Причем на это необязательно тратить много денег — можно совершить кругосветку со 100 рублями в кармане или добраться до Владивостока на электричках. Редакция РИАМО совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» составила подборку книг, в которых известные путешественники, журналисты, фотографы и писатели делятся опытом самых необыкновенных путешествий.

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Дмитрий Иуанов «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей»

Это реальная история о молодом физике, который бросил все и отправился в кругосветку за 100 дней, имея в кармане только 100 рублей. Бросая вызов правилам, он проверяет себя и мир на прочность. В течение трудного пути Дима ищет истину, любовь и счастье. Он ночует на Великой Китайской стене, выживает в холодной пустыни Гоби, взбирается на высочайший водопад Северной Америки, спасает жизнь человеку и попадает в тысячу и одно приключение. События, случившиеся в дороге, переворачивают его взгляды о мире, и полностью меняют как человека.

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Михаил Козырев, Михаил Кожухов — тот самый «мужчина с усами», который ездит по миру и ест тараканов. Много лет он снимал программы путешествий, но почти никогда не рассказывал о том, как в других странах отдыхают люди. Наоборот, ему было интересно узнать, как они добывают свой хлеб. В книге множество заметок, мыслей, воспоминаний по мотивам самых интересных и необычных одиссей участников «Клуба путешествий Михаила Кожухова», без «туристического фастфуда»! Авторы путешествий: Михаил Кожухов, Алекс Дубас Андрей Бильжо , Виктор Панжин, Екатерина Рождественская и другие.

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«Искатели»

В книге 28 известных писателей рассказывают о путешествиях, которые изменили их навсегда. Действие перемещается от Азербайджана до Вьетнама , с остановками в Исландии , Индии, Италии , в Айдахо и на Самоа , в Саудовской Аравии и Шотландии и еще примерно в 20 местах по всему земному шару. Тематика тоже самая разная: от юношеских, помогающих повзрослеть приключений, до переживаний среднего возраста, раздумий о прошлых и будущих путешествиях и до задумчивого преклонения старости перед самыми памятными жизненными уроками. Читателей ждут любовь, серфинг, страх, риск, похищения, отель, который вовсе не отель, путешествие автостопом, таинственный садху, казахский флешмоб, повороты не туда, повороты туда, без пяти минут арест на английском поезде, клубы весельчаков, прыжки через костры, созерцание каньонов и многое другое.

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Эрик Вейнер «Как я стал знаменитым, худым, богатым, счастливым собой»

Швейцария, Катар, Таиланд, Эрик Вейнер, журналист и исследователь, отправился в путешествие по странам, признанным самыми счастливыми в мире, — Индия Голландия , Исландия, Америка. Где же живет счастье? В сочетании реальных историй, психологии, науки и юмора автор находит ответы на этот и многие другие вопросы, предлагая путешественникам всего мира новый «счастливый» маршрут для поездок.

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Джеральд Даррелл «Три билета до Эдвенчер»

Джеральд Даррелл — знаменитый английский зоолог и путешественник, одна из культовых фигур ХХ века. Книги Даррелла входят в золотой фонд мировой литературы и пользуются большой популярностью у читателей всего мира. В произведениях, которые вошли в эту книгу («Три билета до Эдвенчер», «Под пологом пьяного леса», «Земля шорохов»), рассказывается о путешествиях Даррелла в Южную Америку в поисках редких зверей и птиц. О своих впечатлениях от Южной Америки, ее фантастической природы, о встречах с новыми животными, их повадках, забавном и порой очень трогательном общении с ними автор пишет с неизменной любовью, безупречной точностью и неподражаемым юмором.

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Это книга о любви к самой необычной стране, к ее удивительным просторам и пейзажам. Владимир Медведев совершенно особенно чувствует мир и природу, умеет найти необычный ракурс для каждого уголка нашей страны. Отправляйтесь в путешествие по России с лучшим фотографом, который более 12 лет работал, чтобы показать всю ее красоту!

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«Atlas Obscura»

Авторы проекта Atlas Obscura собрали под одной обложкой более 700 необычных, странных, неизвестных, мистических, впечатляющих, любопытных мест на Земле — природных и рукотворных — со всех континентов. Среди них Пещеры царя Седекии в Иерусалиме ; Соляной человек из Чехрабада; баобаб в ЮАР , в котором помещается целый паб на 15 человек; «Врата Ада» в Туркменистане ; деревушка в Испании , где проходит ежегодный фестиваль прыжков через детей; кладбище кораблей в Бангладеше ; пещеры светлячков в Новой Зеландии ; Кольская сверхглубокая скважина в Мурманской области — самая глубокая в мире; гигантская голова Ленина в Улан-Удэ ; Музей холодной войны в бункере в Оттаве и многое-многое другое. У каждого места есть описание и фотографии, а также указаны координаты — чтобы вы могли добраться и увидеть чудо своими глазами.

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Александр Лучкин «На электричках. Путешествие из Владивостока в Москву»

Дневник железнодорожной экспедиции — заметки о путешествии из Владивостока в Москву, но не привычным способом — поездом за семь дней, а на электричках, с десятками пересадок. В этой книге 54 дня пути, тысячи километров железных дорог, зарисовки характеров и быта людей: железнодорожников и попутчиков, местных жителей и других путешественников. В ней вся наша огромная, сложная, красивая страна.

«На электричках» — это не только увлекательный травелог, но и полезный путеводитель — советы автора книги Александра Лучкина, простые, понятные и исчерпывающие. Как спланировать маршрут и что взять с собой, где лучше остановиться на ночевку и что интересного можно посмотреть, кроме банальных достопримечательностей, как не нарваться на неприятности и как общаться с местными. Это впечатляющее, безумное и, главное, бюджетное путешествие может повторить каждый.

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Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится переживать ситуацию, которую можно назвать «на грани выживания» или «между жизнью и смертью». Неоценимой поддержкой и опорой в этом пути преодоления обстоятельств, себя, судьбы к воскрешению и возрождению станет «Одиночное повествование. Дневники путешественника» — сборник историй странника-пилигрима, писателя и священника Федора Конюхова. Его странствия — не просто путешествия или научные экспедиции. Это тяжелейшие паломничества для испытания силы и веры. Каждый из нас должен подняться на свой Эверест, пройти свою пустыню Сахару, проплыть свой мыс Горн. Преодолеть себя. В этом поможет уникальный учебник жизни, созданный Федором Конюховым на пути восхождения к Истине.

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