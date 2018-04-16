Ещё
«Дважды два — четыре, это всем известно в целом мире». Но не в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Кремль призвал россиян не играть в прятки

«Дважды два — четыре, это всем известно в целом мире». Но не в США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Математика — царица всех наук», знал каждый советский, а теперь и российский школьник. В американских школах, наверняка, знают какие-то другие изречения. И к арифметике, как показали недавние события, относятся с некоторой небрежностью.
Неправильные подсчеты, как выяснилось, подняли новую волну дипломатического скандала. Президент США Дональд Трамп, который доверился своим советникам, выслал из страны 60 российских дипломатов и только две недели спустя понял, что его жестоко обманули.
В конце марта ему представили план действия, согласно которому США должны были выслать столько же дипломатов, сколько Европа, то есть 60. У советников цифры сошлись, а вот у Трампа — нет. До недавнего времени он был уверен, что каждая европейская страна выслала по 60 дипломатов. То есть и Франция, и Великобритания, и Люксембург, и даже Сан-Марино — отовсюду по 60. Теперь же оказалось, что это число — общее для всего Евросоюза.
И когда президент понял, что его страна повела себя куда жестче, чем все остальные, то, говорят, громко кричал и ругался плохими словами.
Непонятно, что мешало посчитать все сразу и как следует вникнуть в ситуацию, прежде чем принимать такое серьезное решение. Или хотя бы просто посмотреть на карту и задаться вопросом: неужели этот крохотный Люксембург тоже смог выслать 60 дипломатов? А сколько их там еще осталось? Может, в Европе просто одни российские шпионы, поэтому они так спокойно ими и разбрасываются, высылают почем зря?
Вот если бы каждое решение американской администрации предварялось хотя бы такими общими вопросами, то, может, ситуация в мире была бы поспокойнее и противоречивых твитов из разряда «мы уходим из Сирии — нет, мы остаемся» было бы куда меньше.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
РИА Новости: последние новости
В МИД рассказали, как Запад пытается оправдать удары по Сирии Цифровая экономика станет "сквозной повесткой" всех ведомств в России Угроза новых санкций США не изменит позицию России, заявили в МИД
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки29
Центробанк поменял планы73
Согласована единая позиция по Сирии259
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии53
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии303
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение