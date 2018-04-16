Познер объяснил силу отказа от «зеркальных мер» на санкции Запада

«С моей точки зрения, отказ от так называемых «зеркальных мер» является признаком силы, выдержки, ума. Отвечать на такие провокации, на мой взгляд, никак не является признаком силы, тем более мудрости», — отметил Познер на своем сайте в ответ на вопрос подписчика.

Вместе с тем в МИД заявили, что Москва не намерена тянуть с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции Вашингтона, он должен быть принят оперативно.