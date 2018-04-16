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Познер объяснил силу отказа от «зеркальных мер» на санкции Запада
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Познер объяснил силу отказа от «зеркальных мер» на санкции Запада 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что отказ от «зеркальных мер» на санкции США в отношении России станет демонстрацией силы, выдержки и ума.
«С моей точки зрения, отказ от так называемых «зеркальных мер» является признаком силы, выдержки, ума. Отвечать на такие провокации, на мой взгляд, никак не является признаком силы, тем более мудрости», — отметил Познер на своем сайте в ответ на вопрос подписчика.
Вместе с тем в МИД заявили, что Москва не намерена тянуть с принятием законопроекта об ответных мерах на санкции Вашингтона, он должен быть принят оперативно.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уже в понедельник на Совете Госдумы будет рассмотрен законопроект об ответных санкциях против США. Перечень предлагаемых в нем мер настолько обширен, что, если все они будут приняты, можно будет говорить о переходе конфронтации с США на новый, еще более высокий уровень. Однако в реальности далеко не все меры будут приняты, введение ответных санкций не помешает, а наоборот, ускорит подготовку первой полноценной встречи Путина и Трампа.
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