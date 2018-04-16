Ханты-Мансийск за здоровый образ жизни!

В окружной столице ведётся активная работа по профилактике здорового образа жизни. Во всех образовательных учреждениях города проводятся мероприятия антинаркотической направленности. В рамках городской акции «Мы выбираем будущее» для учащихся школ были организованы лекции, разъяснительные беседы, просмотры и обсуждения документальных фильмов на тему признаков и причин потребления психоактивных веществ несовершеннолетними, уроки трезвости для старшеклассников. Проводятся классные родительские собрания с участием медицинских работников, с трансляцией видеоматериала. Ребята сами организовывают флешмобы и театрализованные выступления под девизом «Мы за здоровый образ жизни», проводят конкурсы агитационных выступлений и плакатов «Мы за здоровое будущее!». Муниципальным бюджетным учреждением «Городская централизованная библиотечная система» была открыта выставка-рекомендация «Сто советов на здоровье» в рамках проекта «Твое завтра без вредных привычек». Подростки принимают участие в спортивных мероприятиях.

Центр профилактики и борьбы со СПИД совместно с «Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницей организовывают лекции и проводят экспресс-тестирование на ВИЧ в трудовых коллективах города, а также распространяют тематическую печатную продукцию.