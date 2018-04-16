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Пошлина на экспорт нефти из России вырастит более чем на $7
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Пошлина на экспорт нефти из России вырастит более чем на $7 

Газета.Ru 16 апреля 2018
Фото: Akintunde Akinleye/Reuters
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая 2018 года повысится на $7,1, до $118,5. Об этом сообщается на сайте Минфина.
В свою очередь средняя цена на нефть Urals с 15 марта по 14 апреля 2018 года составила $65,8 за баррель.
Уточняется, что льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета остается на нулевом уровне. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Пошлина на высоковязкую нефть в мае повысится до $19,2.
Ранее сообщалось, что Россия в марте текущего года снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тыс. баррелей в сутки, до 11,35 млн баррелей в сутки.
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