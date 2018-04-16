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В Крыму начали строить дорогу Симферополь — Евпатория — Мирный
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В Крыму начали строить дорогу Симферополь — Евпатория — Мирный 

РИА Новости Крым 50 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Крыму стартовал первый этап строительства и реконструкции дороги Симферополь — Евпатория — Мирный, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
В честь этого события состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы.
"Первый этап строительства затронет участок длиной 24 км, на который выделено 8 млрд рублей. Надеемся, что все строительные работы будут идти на качественно новом уровне благодаря применению современной техники и методов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что трасса Симферополь — Евпатория — Мирный будет четырехполосной дорогой первой технической категории с расчетной скоростью движения до 120 км/ч. Проект предусматривает завершение работ в 2020 году. В конце прошлого года Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по данному проекту.
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