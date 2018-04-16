В Крыму начали строить дорогу Симферополь — Евпатория — Мирный

В честь этого события состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы.

"Первый этап строительства затронет участок длиной 24 км, на который выделено 8 млрд рублей. Надеемся, что все строительные работы будут идти на качественно новом уровне благодаря применению современной техники и методов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.