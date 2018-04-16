Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: «работа по вывозу мусора должна быть незаметной»

Во встрече участвовали руководители профильных органов городской администрации, коммунальных предприятий муниципалитета, а также сопредседатель регионального штаба общероссийского народного фронта Константин Терновой.

Открывая совещание Максим Ряшин подчеркнул, что «задача органов власти, коммунальных служб организовать сбор и вывоз мусора так, чтобы для жителей города эта работа была незаметной. Во избежание случаев, когда переполнены контейнеры или мусорные площадки размещены в неудобном для горожан месте, необходимо пересмотреть расчеты по накоплению, вывозу отходов и сформировать программу, которая позволит организовать эту деятельность на более качественном уровне».

Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо вести регулярный мониторинг ситуации в местах сбора коммунальных отходов с обязательным привлечением к этой работе жителей окружного центра.

Глава города убежден, чтобы система контроля работала четко, у хантымансийцев должна быть возможность оперативно информировать коммунальные службы о нарушениях, связанных с ТКО. Для этого будет разработано мобильное приложение, которое даст возможность горожанам сигнализировать о проблеме, а коммунальщикам незамедлительно реагировать.

В ходе совещания так же обсуждались темы целесообразности раздельного сбора мусора, организации мест размещения контейнерных площадок, необходимость перехода на мусорные контейнеры европейского образца.

«Уверен, что мониторинг и анализ ситуации позволит принять эффективные решения по организации всей цепочки обращения с ТКО в городе. В этом вопросе нужен комплексный подход, который позволит систематизировать процесс от сбора отходов до их обработки и расщепления», — подчеркнул Максим Ряшин и поручил Департаменту городского хозяйства проработать этот вопрос с учетом изменений в законодательстве в данной сфере.

Отметим, что в соответствии с правилами, утвержденными Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», cбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) будет осуществлять региональный оператор. Он же уполномочен заключать договоры с потребителями услуг, то есть с каждым юридическим лицом и собственником жилья. А потребители, в свою очередь, смогут выбрать удобный для себя способ расчета услуг из предлагаемых региональным оператором.