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Завершился конкурс исследовательских проектов юных хантымансийцев
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Завершился конкурс исследовательских проектов юных хантымансийцев 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 47 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Подведены итоги III муниципального конкурса исследовательских проектов младших школьников «Открытие» 2017-2018 учебного года. В конкурсе приняли участие 56 учащихся, которые представили 53 проекта, из которых 3 проекта были коллективные. Секция первых классов покорила жюри работами о выращивании кристаллов в домашних условиях, о пользе и вреде большого тенниса, о волшебной глине и способах применения хвои новогодней сосны. Вторые классы удивили работами о минералах, синицах, о том, как вырастить из семечек дерево авакадо и о ленте Мёбиуса. Третьеклассники рассказали об экологичных кормушках, о фитонцидных растениях и конструкторе «LEGО». Секция 4 классов показала каково экологическое состояние древесных насаждений парка имени Бориса Лосева, какие тайны хранит северный городок, что скрывает чайный гриб.
Завершилось мероприятия концертной программой. Все участники конкурса получили сертификаты и памятные подарки, а победителям и призерам конкурса были вручены грамоты и памятные призы. В этом году в каждой секции был учрежден специальный приз жюри: за находчивость, за интересные вопросы из зала, за яркие выступления.
Список победителей
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