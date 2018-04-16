Авторы социальных проектов получат консультации специалистов

В Ресурсном центре некоммерческих организаций Комитета общественных связей в ВАО начнут работу активисты проекта по поддержке новых начинаний социально-ориентированных организаций.

Начало работы назначено на 23 апреля. Как сообщили в ресурсном центре, сперва будет проведен предварительный отбор. Затем представители «третьего сектора», которые успешно его прошли, смогут стать участниками образовательных мероприятий, где их научат повышать качество предоставляемых услуг.

Эксперты в области инвестиций в социально-ориентированные начинания дадут оценку потенциала и перспектив развития представленных проектов. Все активисты «третьего сектора» получат консультации, а некоторые из них, признанные самыми успешными, — обучение и рекомендательное сопровождение. Чтобы участвовать в отборе, представителям НКО необходимо предоставить презентацию начинаний.

Мероприятие начнется 23 апреля в 15 часов дня по адресу: улица Фортунатовская, 14, аудитория 208.

Фото: предоставлено Ресурсным центром НКО КОС в ВАО.