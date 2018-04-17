В столичных центрах госуслуг «Мои документы» можно будет узнать о своих задолженностях

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Москвичи смогут проверить свои задолженности в 39 столичных центрах госуслуг «Мои документы». Чтобы воспользоваться новой услугой, потребуется паспорт и ИНН, сообщается во вторник на портале мэра и столичного правительства

"В центрах госуслуг «Мои документы» теперь можно получить информацию о задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам. Для этого достаточно обратиться в один из 39 офисов. При себе нужно иметь паспорт и ИНН", — говорится в сообщении.

В центрах также можно распечатать квитанцию, чтобы оплатить задолженность. Список отделений, в которых доступна новая услуга, опубликован на портале.

В настоящее время в Москве функционирует 127 офисов «Мои документы», в них можно получить около 170 государственных услуг.