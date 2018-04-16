Получить государственные услуги проще всего с утра

Столичные центры государственных услуг «Мои документы» обновили график средней загрузки по дням недели и часам, чтобы горожане смогли выбрать самое удобное время для визита.

На основе данных за первый квартал 2018 года, центры гос услуг составили обновленный график, выделив «часы пик» и часы наименьшей загрузки.

Больше всего центры загружены в понедельник. Меньше всего посетителей в «Моих документах» в четверг и воскресенье.

В течение дня загрузка центров также изменяется. К примеру, если с 8 до 11 часов утра, а также во второй половине дня учреждения почти свободны, то в обеденный час — с 12 до 13 часов — наблюдается самая большая загрузка.

— График средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте md.mos.ru в разделе «Медиа», — рассказали в пресс-службе центров госуслуг Москвы

Кроме того, на официальном сайте можно найти информацию обо всех мероприятиях, которые проходят в центрах госуслуг: мастер-классах, выставках, лекциях.

Сегодня в столице работают 128 центров госуслуг «Мои документы», где ежедневно обслуживаются порядка 70 тысяч человек.

Согласно рейтингу субъектов РФ по организации работы центров госуслуг за четвертый квартал прошлого года, опубликованному федеральным Министерством экономического развития, московские центры «Мои документы» показали высокий уровень эффективности.

Рейтинг составлялся с учетом выполнения органами государственной власти регионов мероприятий по организации предоставления госуслуг по принципу «одного окна».

В столичных центрах «Мои документы» среднее время ожидания приема составляет всего три минуты.

В каждом центре находится точка доступа к бесплатному беспроводному интернету, автоматы с едой и напитками, фотокабинки. Центры госуслуг работают без выходных с 8 до 20 часов. Флагманский офис, расположенный на Пресненской набережной, дом 2, работает с 10 до 22 часов. В нем предоставляются услуги, которых нет в других центрах: регистрация автомобиля, получение паспорта болельщика или проверить здоровье.

Всего в центрах «Мои документы» предоставляется более 170 услуг, выдается более 200 видов документов 16 городских и 9 федеральных органов власти. 98 процентов услуг предоставляется по экстерриториальному принципу: москвичи могут обратиться в любой центр, независимо от того, в какой части города он находится.

Недавно столичные центры государственных услуг вошли в рейтинг городских новинок. 4,86 балла из 5 возможных набрала в ходе голосования на проекте «Активный гражданин» новость о возможности оформить в «Моих документах» водительского удостоверения.