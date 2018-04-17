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Офисы «Мои документы» помогут москвичам узнать о долгах
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Офисы «Мои документы» помогут москвичам узнать о долгах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Информацию о различных задолженностях теперь можно получить в столичных офисах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В центрах столичных центрах госуслуг «Мои документы» теперь можно получить информацию о задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам», — говорится в сообщении.
Для этого достаточно обратиться в один из 39 офисов. При себе нужно иметь паспорт и ИНН. Также в центрах можно оформить и распечатать квитанцию, чтобы оплатить задолженность.
Услуга доступна в центрах госуслуг 11 административных округов Москвы.
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