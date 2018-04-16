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На Радоницу разрешат движение по улице Тихой в Оренбурге
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На Радоницу разрешат движение по улице Тихой в Оренбурге 

ProOren 51 минуту назад
В Администрации Оренбурга приняли решение не ограничивать движение частного транспорта по улице Тихой в сторону кладбищенского комплекса «Степной». Это стало возможным благодаря установившейся благоприятной погоде.
Напомним в минувшие выходные оренбуржцы, решившие заранее навестить могилы своих близких, встали в километровую пробку по улице Тихой.
Автобусы на Радоницу в Оренбурге 2018
Вместе с тем, организована работы нескольких автобусных маршрутов:
№ 46 «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс»;
№ 46–к «Объездная дорога — Кладбищенский комплекс»;
№ 60 «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»;
№ 60с «д/к Газовик — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс»;
№ 57 «ул. Тихая — ж/д вокзал».
Напомним, что 17 апреля будет прекращено движение транспортных средств по улице Авторемонтной — на участке от улицы Монтажников до улицы 31 Линия с 05:00 до 24:00.
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