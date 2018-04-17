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Автодвижение у кладбищ Оренбурга пока под контролем
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Автодвижение у кладбищ Оренбурга пока под контролем 

ProOren 46 минут назад
Фото: ProOren
Вопреки прогнозам оренбуржцев о неизбежных пробках на Радоницу автодвижение в сторону кладбищ пока идет нормально.
Большинство людей, отправившихся в этот день к могилам усопших родственников, отмечают, что движение даже на проблемных участках дороги близ кладбищенских комплексов организовано хорошо.
Так ситуацию на дорогах комментируют в соцсетях сами оренбуржцы:
«Только что с кладбища приехали (КК «Степной»). Автомобили пропускают, есть парковка на поле. Пробки на объездной нет, сотрудники ДПС пропускают автобусы. Их много, и все битком — это единственный небольшой минус. Мы вышли пораньше, ехали в полупустом автобусе. Ходят они, кстати, каждые 5 минут. У меня жалоб лично нет. Если кому-то не удобно в толкучке, можно поехать на такси. Многие скидываются и едут по 4 человека», — комментирует очевидец Надежда Литвинова.
«На ул. Тихой все нормально, спасибо администрации, что разрешили авто заезжать. Пожилые люди и инвалиды смогут навестить родных. Вечно недовольные всегда находятся!», — считает Елена Петрова.
Напомним, что сегодня до кладбищ ходит несколько маршрутов:
№ 46 «10 микрорайон — Кладбищенский комплекс»;
№ 46–к «Объездная дорога — Кладбищенский комплекс»;
№ 60 «Никольский собор — Кладбищенский комплекс»;
№ 60с «д/к Газовик — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс»;
№ 57 «ул. Тихая — ж/д вокзал».
По улице Авторемонтной — на участке от улицы Монтажников до улицы 31 Линия с 05:00 до 24:00 — сегодня движение приостановлено. По ул. Тихой движение решили все же не ограничивать.
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