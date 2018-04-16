Россельхозбанк открыл еще один клиентский офис в столице

Московский филиал Россельхозбанка открыл еще одну точку продаж в столице, офис находится недалеко от станции метро «Молодежная» по адресу: улица Ярцевская, дом 22, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы Московского регионального филиала Россельхозбанка.

Новый офис соответствует всем стандартам банковского сервиса и предоставляет клиентам полный спектр услуг. Жители Москвы Московской области могут оперативно получить подробные консультации специалистов по продуктам и услугам банка как для физических лиц, так и для представителей бизнеса.

«Расширение сети операционных офисов является одной из приоритетных задач нашего филиала, продолжающего динамично развиваться в рамках общей стратегии банка. Так, в первом квартале 2018 года были открыты три новые точки продаж. Уверен, что они откроют новые возможности для более оперативного, удобного и взаимовыгодного сотрудничества», — отметил директор Московского филиала Россельхозбанка Владимир Капранов.