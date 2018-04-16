В Фаленском районе газифицировано еще более 270 домовладений

Всего за период газификации в районе построено более 95 километров сетей газопровода.

В марте 2018 года в рамках областной программы «Газификация Кировской области» введены в эксплуатацию 21,4 км распределительных сетей газопровода в селе Святице и поселке Октябрьском Фаленского района.

Это позволило обеспечить природным газом более 270 домовладений и квартир.

Газификация Фаленского района ведётся с 2002 года. За это время здесь построено 95,4 км распределительных сетей газопровода природного газа, введены в эксплуатацию 5 блочных газовых котельных, переведено на природный газ более 700 домовладений. На газификацию Фаленского района с 2002 года направлено более 180 млн рублей из бюджетов всех уровней, что позволило обеспечить уровень газификации муниципалитета до 37,3%.

Как подчеркнули в областном министерства энергетики и ЖКХ, одним из условий газификации домовладения является долевое участие населения в строительстве распределительных сетей природного газа в населенных пунктах. Это участие осуществляется на основании договора, заключаемого заказчиком-застройщиком строительства объекта с каждым гражданином отдельно. На сегодняшний день по обязательствам Фаленского района заключено 922 договора долевого участия, что составляет 93,89% от плановых показателей. Однако показатель по оплате договоров долевого участия — 79,8% от обязательств районной администрации.

Ход газификации зависит не только от заказчика — КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре», но и от администрации Фаленского района и от понимания вопросов газификации населением. Специалисты районной и поселковой администрации должны постоянно проводить разъяснительную работу среди населения для выполнения принятых муниципальным образованием обязательств по газификации домовладений.

Работы по газификации Кировской области природным газом ведутся более 20 лет. Средний уровень газификации области природным газом к началу 2018 г. составил 41,19% (в том числе городских и населенных пунктах — 50,52%, в сельской местности 19,79%).

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