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Волатильность на российском рынке может вырасти из-за новых санкций США, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»
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Волатильность на российском рынке может вырасти из-за новых санкций США, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
Опасения по поводу эскалации военного конфликта в регионе на данный момент, после завершения военной операции США и союзников в субботу, существенно снизились, и дальнейшие действия стран перейдут в плоскость переговоров. Западные страны, вероятно, продолжат оказывать давление на Россию из-за поддержки правительства Сирии, в том числе путем введения санкций, и, таким образом, внешнеполитическая ситуация для России останется напряженной, поэтому сегодня российские евробонды могут вновь подешеветь.
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