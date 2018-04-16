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Освобождение от налогооблажения транспортных средств физических лиц
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Освобождение от налогооблажения транспортных средств физических лиц 

Управа Пресненского района города Москвы 55 минут назад
Уважаемые налогоплательщики сообщаем, что освобождаются от налогообложения физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы (далее в настоящей главе — реестр), если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее в настоящей главе — плата), уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период. (ст.361.1 НК РФ)
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