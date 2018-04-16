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В Омске от взрыва на заброшенной воинской части пострадали три подростка
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В Омске от взрыва на заброшенной воинской части пострадали три подростка 

АиФ-Омск 56 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Вечерний Омск».
Накануне, 15 апреля, в ожоговый центр БСМП-1 доставили17-летнего студента речного училища, а также двух 13— и 16-летних школьников. Они получили термические ожоги тела. Пламя окутало школьников с ног до головы. Студента зацепило слега, он побежал за помощью. Прохожие вызвали бригаду скорой помощью. Всех подростков доставили
Выяснилось, что подростки гуляли по территории заброшенной воинской части в районе улицы 40 лет РВСН. Они сами смастерили взрывное устройство. Пламя окутало школьников с ног до головы. Студента зацепило слега, он побежал за помощью. Прохожие вызвали бригаду скорой помощью. Всех подростков доставили в больницу.
Студент получил термические ожоги лица и тела 2-й и 3-й степени. Школьники находятся в тяжелом состоянии. У одного из них ожоги 60% тела, у другого — 37%.
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