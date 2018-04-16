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Более 14 тысяч нижегородцев нашли работу при содействии службы занятости с начала года
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Более 14 тысяч нижегородцев нашли работу при содействии службы занятости с начала года 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в ведомстве.
По данным областной службы занятости, по состоянию на начало апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области составил 0,4%. В качестве безработных зарегистрированы 7,5 тысячи человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 30,8 тысячи вакансий, из них 66% — по рабочим профессиям.
При содействии службы занятости населения с начала 2018 года трудоустроены 14,1 тысяч человек.
Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, к числу заявленных вакансий) на рынке труда в Нижегородской области — 0,34 человек/вакансия.
В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% при численности безработных 2,8 тысячи человек. Количество вакансий, заявленных работодателями Нижнего Новгорода, достигло 14,2 тысячи единиц.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу добиться прироста производительности труда до 5% в год на промышленных предприятиях. Об этом он заявил на заседании итоговой коллегии министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Глеб Никитин подчеркнул, что одним из инструментов повышения производительности труда в промышленности станет внедрение технологий бережливого производства.
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