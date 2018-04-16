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Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты «Лукойла» в Коми
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Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты «Лукойла» в Коми 

Прайм 1 час назад
Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты Ярегского месторождения в Ухтинском районе Республики Коми, следов нефтесодержащей жидкости в реке Ярега не обнаружено, говорится в пресс-релизе «Лукойл-Коми».
"15 апреля 2018 года при плановом ежедневном обходе персоналом НШУ «Яреганефть» обнаружена разгерметизация нефтепровода зумпфовых скважин на территории нефтешахты №1 Ярегского месторождения… Персоналом нефтепромысла оперативно организована остановка зумпфовых скважин №3309, 3310, локализационные работы проведены в пределах гидрозатвора ручья Малый Вой-Вож", — сообщается компания.
"Взяты пробы воды в реке Ярега, притоком которой является река Малый Вой-Вож. Следов нефтесодержащей жидкости в пробах не обнаружено", — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время в мероприятиях задействованы 33 человека и 12 единиц техники. Об инциденте сообщено в контролирующие и надзорные органы в установленном законодательством порядке, сообщает компания.
"Лукойл-Коми" — крупнейшее добывающее предприятие в Северо-Западном федеральном округе, работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Предприятие владеет 87 лицензиями на геологическое изучение и разработку нефтяных месторождений в Республике Коми и Ненецком автономном округе. «Лукойл-Коми» разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождения. В 2017 году добыто 15,8 миллиона тонн нефти и 2,2 миллиарда кубических метров газа.
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