Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты «Лукойла» в Коми

Разгерметизация нефтепровода произошла на территории нефтешахты Ярегского месторождения в Ухтинском районе Республики Коми , следов нефтесодержащей жидкости в реке Ярега не обнаружено, говорится в пресс-релизе «Лукойл-Коми».

"15 апреля 2018 года при плановом ежедневном обходе персоналом НШУ «Яреганефть» обнаружена разгерметизация нефтепровода зумпфовых скважин на территории нефтешахты №1 Ярегского месторождения… Персоналом нефтепромысла оперативно организована остановка зумпфовых скважин №3309, 3310, локализационные работы проведены в пределах гидрозатвора ручья Малый Вой-Вож", — сообщается компания.

"Взяты пробы воды в реке Ярега, притоком которой является река Малый Вой-Вож. Следов нефтесодержащей жидкости в пробах не обнаружено", — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время в мероприятиях задействованы 33 человека и 12 единиц техники. Об инциденте сообщено в контролирующие и надзорные органы в установленном законодательством порядке, сообщает компания.