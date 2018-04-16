Гору Синюху предложили включить в ТОП уникальных мест Алтайского края

Проект регионального отделения Русского географического общества знакомит жителей края с уголками малой родины.

Гора Синюха — самая высокая гора Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор. Она издавна почиталась православными, на самой высокой точке горы в начале XIX века, а затем и в 1997 году верующими был установлен православный крест. Ежегодно паломники совершают восхождение на Синюху.

Рассказывает Нина Турулина, педагог Курьинской средней школы:

«Гора Синюха является не только самой высокой вершиной Колыванского хребта, с давних пор она является и православной святыней. Ежегодно в честь праздника Святой Троицы верующие, совершив обряд крещения в водах Белого озера, поднимаются «Крестным ходом» на вершину Синюхи и совершают там молебен. Причём в настоящее время в этих мероприятиях принимают активное участие люди самых разных возрастов, не только из многих городов и районов нашего Алтая , но и из других регионов.

На вершине этой горы имеется большая каменная чаша природного происхождения. Но, как нам рассказывали наши священнослужители, по своей форме и параметрам она идеально подходит для христианской водосвятной чаши. В 2016 году, на самой высокой точке Синюхи установлен металлический православный крест, который является точной копией креста, установленного православными монахами на греческой горе Афон. И теперь наша Синюха стала одним из православных центров России

Ещё одной, не менее значимой достопримечательностью этой горы, является подземный водный источник, находящийся примерно на середине тропинки, идущей к её вершине. Мне довелось попробовать этой воды во время подъёма. И я была удивлена, когда почувствовала, что моя усталость вдруг исчезла сама по себе, как будто её и не было. И дальше до вершины я и мои спутники добрались благополучно. И если вода из родника снимает усталость, то вода из каменной чаши, говорят, лечит не только кожные заболевания, но и внутренние органы человека.

Наверное, поэтому, многие приезжающие сюда туристы, имеют цель набрать этой самой целебной воды и увезти с собой. На северо-западном склоне горы находится ещё один не менее известный природный памятник, озеро «Моховое». Именно там, можно увидеть необычное природное явление, как на вершине каменных монолитов растут деревья.

Всё это редко где можно увидеть, и не только в нашем регионе, но даже и в целом по России. Поэтому, я считаю, что гора Синюха должна быть внесена в список самых значимых мест Алтая».