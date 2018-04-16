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Вице-губернатор Петербурга решил быть законопослушным и удалился из Telegram
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Вице-губернатор Петербурга решил быть законопослушным и удалился из Telegram 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Санкт-Петербург, 16 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прекратил вести свой Telegram-канал в связи запретом мессенджера на территории РФ.
Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин у себя в канале, он прекращает пользоваться Telegram в связи с запретом Роскомнадзора мессенджера на территории Российской Федерации.
«Сегодня в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. На основании этого судебного решения, будучи законопослушным гражданином Российской Федерации, прекращаю использование Telegram-канала», — сообщил вице-губернатор.
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