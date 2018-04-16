Вице-губернатор Петербурга решил быть законопослушным и удалился из Telegram

Санкт-Петербург , 16 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прекратил вести свой Telegram-канал в связи запретом мессенджера на территории РФ Как сообщил вице-губернатор Игорь Албин у себя в канале, он прекращает пользоваться Telegram в связи с запретом Роскомнадзора мессенджера на территории Российской Федерации. «Сегодня в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. На основании этого судебного решения, будучи законопослушным гражданином Российской Федерации, прекращаю использование Telegram-канала», — сообщил вице-губернатор. Это неполный текст новости