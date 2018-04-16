Фирма в Кашире заплатит 200 тыс. рублей за ухудшение состояния земель

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Кашира на 200 тысяч рублей за нарушения говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В апреле 2018 года управлением ООО «Лори» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — говорится в сообщении.

В результате проверки выявлено, что не соблюдалась защита земель, не осуществлялась охрана почв от ветровой и водной эрозии, не проводились мероприятия по улучшению состояния земель.

«Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, зарастают сорной (ориентировочная высота 1,5 метров) и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, выявлена очаговая закочкаренность», — говорится в сообщении.