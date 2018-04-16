Ещё
Фирма в Кашире заплатит 200 тыс. рублей за ухудшение состояния земель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фирма в Кашире заплатит 200 тыс. рублей за ухудшение состояния земель 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Кашира на 200 тысяч рублей за нарушения говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«В апреле 2018 года управлением ООО «Лори» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — говорится в сообщении.
В результате проверки выявлено, что не соблюдалась защита земель, не осуществлялась охрана почв от ветровой и водной эрозии, не проводились мероприятия по улучшению состояния земель.
«Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, зарастают сорной (ориентировочная высота 1,5 метров) и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, выявлена очаговая закочкаренность», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
В Госдуму внесли законопроект об ответе на антироссийскую политику США Вандалы спилили две скульптуры в сквере поселка Раменского района Познер хотел бы написать «Тотальный диктант» под псевдонимом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии322
Федеральный канал опозорился с Сирией86
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз106
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда154
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение