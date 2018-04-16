Более 11 тысяч квадратных метров дорог восстановят после ремонта теплосетей в Нижнем Новгороде

Работы по благоустройству 557 участков после зимнего ремонта будут завершены в Нижнем Новгороде до 31 мая. Об этом сообщает ОАО «Теплоэнерго». Участки, которые подлежат восстановлению, расположены в Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Московском, Приокском, Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода.

Графики проведения работ уже согласованы с администрациями районов. В «Теплоэнерго» напоминают, что ремонтные работы на теплосетях идут в течение всего года, в том числе и зимой, а места раскопок подлежат восстановлению после устранения технологических нарушений.

Весной этого года будут приведены в порядок более 11 тысяч квадратных метров асфальтового полотна и около 55 тысяч квадратных метров газонов. На некоторых объектах работы уже начались. Благоустройство газонов запланировано на май.

В ОАО «Теплоэнерго» заявляют, что качеству восстановительных работ уделяется особое внимание. Зимой выполняется временное благоустройство, но как только устанавливается благоприятная погода, начинается полноценный ремонт поврежденных участков.

Напомним, предприниматели Нижнего Новгорода пожаловались мэру на руководство «Теплоэнерго».