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В Севастополе объявили конкурс на включение в резерв для более 500 должностей госслужащих
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В Севастополе объявили конкурс на включение в резерв для более 500 должностей госслужащих 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя начали проведение конкурса на включение в кадровый резерв для более 500 должностей государственных служащих. Об этом в понедельник на аппаратном совещании правительства города доложил глава департамента аппарата Виктор Голубев.
В апреле этого года губернатор Севастополя поручил организовать конкурс на включение в кадровый резерв органов власти города. Он пояснил это тем, что работа некоторых чиновников вызывает нарекания со стороны севастопольцев, однако без сформированного кадрового резерва заменить их некем.
"Сегодня по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова мы начинаем прием документов на включение в резерв управленческих кадров города Севастополя. Всего объявлен конкурс на 529 должностей государственной гражданской службы в правительстве Севастополя, 44 должности руководителей подведомственных учреждений и организаций", — сказал Голубев.
Он пояснил журналистам, что более 90% должностей, на которые объявили конкурс, вакантными в настоящее время не являются, а формирование кадрового резерва необходимо для того, чтобы руководство города всегда имело возможность привлечь к работе в органах власти профессионалов. Прием заявок на конкурс будет идти в течение месяца, а сам конкурс продлится до конца июля.
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