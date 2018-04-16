«Билайн» предлагает испытать обновлённую сеть с безлимитным 4G-интернетом

«Билайн» в Казани значительно расширил емкость LTE-сети благодаря дополнительному частотному диапазону. Таким образом, оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий. Также технические специалисты провели модернизацию программного обеспечения и настройку оборудования, оптимизировали расположение антенн базовых станций.

Оценить возможности модернизированной сети поможет опция «Безлимит в 4G». Она дает возможность бесплатно пользоваться быстрым интернетом в сети LTE не только на территории Татарстана , но и в поездках по всем регионам Российской Федерации без ограничений трафика и скорости. Предложение доступно абонентам уже подключившемся к новой тарифной линейке «ВСЁмоё!», кроме тарифа «Всёшечка», или только планирующим подключиться к данным тарифным планам.

Опция «Безлимит в 4G» позволяет использовать мобильный интернет на смартфоне или планшете без расхода трафика. Даже если трафик по предоставляемому пакету будет исчерпан, то доступ к интернету 4G останется на максимальной скорости. Это позволяет, не задумываясь об остатках гигабайт интернета в рамках пакета, смотреть видеоролики, слушать любимые музыкальные треки и скачивать фильмы в HD-качестве на высокой скорости, а также всегда оставаться в режиме-онлайн с интернетом от «Билайн».

«Несмотря на уже достигнутые результаты, компания не намерена останавливаться и ставит перед собой новые цели. Мы продолжим дальше активно развивать сеть в Республике Татарстан, модернизировать тарифную линейку и предлагать новые услуги, опираясь на предпочтения наших абонентов. Надеюсь, опция «Безлимит в 4G» будет оценена казанцами по достоинству», — комментирует Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом».

Для активации опции «Безлимит в 4G» действующим абонентам, которые подключили или перешли на тарифную линейку «ВСЁмоё!» до запуска услуги, необходимо просто набрать на мобильном телефоне номер 06740909891. Данный звонок не тарифицируется и после соединения будет вызван автоинформатор, с помощью которого можно произвести активацию опции. При покупке новой SIM-карты или перехода на один из тарифов линейки «ВСЕмоё!» с 12 апреля, опция активируется автоматически и подключения не требует.

Стоимость подключения новой опции «Безлимит в 4G» бесплатное. С опцией интернет-трафик в сети LTE не расходует пакет интернета, включенный в абонентскую плату на тарифе, при переходе обратно в сети 2G и 3G тарификация и учет трафика интернета будут осуществляться согласно подключенному тарифу линейки «ВСЁмоё!».

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