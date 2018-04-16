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Приставам могут разрешить работать с гражданами по SMS
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Приставам могут разрешить работать с гражданами по SMS 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В случае принятия поправок документы от службы судебных приставов будут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в личный кабинет портала государственных слуг. Это произойдет при условии согласия гражданина, которое он подтвердит порталу.
Кроме того, благодаря законопроекту у приставов появится возможность направлять извещения по SMS. На это тоже должно быть дано согласие.
Таким образом, по словам Яровой, гражданин получит возможность без очередей, часов приема и массы других обременений напрямую общаться с судебным приставом в режиме онлайн.
Он сможет в электронном виде подавать ходатайства, заявления и видеть всю историю исполнительного производства. А также знать, какие действия предпринял пристав для того, чтобы обеспечить исполнение решения суда и практическую защиту прав гражданина, их восстановление или взыскание в его пользу имущества, денежных средств.
"Принятие законопроекта позволит упростить и сделать более оперативной всю систему обмена информацией и взаимодействия гражданина с судебным приставом, — считают авторы. — А это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и уровня реализации прав и законных интересов граждан".
Как сообщается, законопроект поддержали как ФССП, так и фракция "Единая Россия".
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