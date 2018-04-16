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Миркин: «Чем больше санкций, тем больше вероятность запрета в России доллара»
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Миркин: «Чем больше санкций, тем больше вероятность запрета в России доллара» 

Банки.ру 51 минуту назад
Доллар может стать для россиян «валютой врага» и попасть под запрет. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.
«Чем больше санкций, тем выше вероятность запрета в России хождения доллара. «Валюта врага». А евро могут оставить. Мы традиционно — один из крупнейших в мире держателей наличного доллара. Более 60% 100-долларовых купюр находится за пределам США. В России — десятки миллиардов наличных долларов. Банковские счета в долларах могут предложить перевести в евро или в рубли. Эти и другие риски стоит учитывать в том, как мы распоряжаемся своим имуществом на «длинную дорожку», — написал экономист.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 13 апреля, в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран; однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся.
Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25%, — им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в уставном капитале которых более 25% находится под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.
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