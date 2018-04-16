Почему шииты враждуют с суннитами

Шииты и сунниты — две основные ветви ислама, представители которых конфликтуют уже на протяжении многих веков. Причины вражды обусловлены многими факторами, в том числе политическими.

Корни раскола

Разделение мусульманской уммы (общины) на две ветви произошло в седьмом веке, после смерти пророка Мухаммеда . Между его сподвижниками возник спор о том, кто должен быть его приемником. Часть мусульман выступала за выборность халифов, другая же видела новым предводителем уммы зятя Мухаммеда Али, а наследовать власть должны были исключительно его потомки.

Несогласные с этим ссылались на то, что ни в Коране, ни в Сунне о божественном предназначении Али и его потомства, а также об обоснованности их претензии на власть ничего не сказано. Шииты же утверждали, что священные книги подлежат толкованию: то, что в них записано, не обязательно воспринимать буквально.

Через 24 года после смерти Мухаммеда, в 656 году, Али стал халифом. Но правил он недолго: в государстве разразилась гражданская война, и в 661 году Али был убит в результате покушения. После этого власть в халифате захватил правитель Сирии Муавия. Он заключил союз с сыном Али имамом Хусейном. Последнему не нравилось, что Муавия собирался передать власть своему сыну, что автоматически приводило к установлению наследственной монархии. [С-BLOCK]

Противостояние с потомками Муавии привело к убийству Хусейна и его сыновей в Кербеле. Как отмечает профессор Американского университета в Вашингтоне, автор книги «Путешествие в ислам» Акбар Ахмед, шииты признали Хусейна мучеником за веру, а город Кербела, где его убили, стал для них священным.

После этого раскол между мусульманами оформился окончательно. Приверженцы Али были названы «шиитами» (с арабского — «последователи Али»), а их оппоненты — «суннитами» (сторонники догматического подхода).

Главные различия

По словам зампреда Совета муфтиев России Рушана Аббясова, в отличие от христианства, где разделение на православие и католицизм произошло по большей части на религиозной основе, распад единой мусульманской общины случился в основном по политическим мотивам.

Для суннитов халиф может выбираться путем всенародного голосования. Кроме того, они разделяют светскую власть и духовную: религиозный лидер должен прежде всего заниматься соответствующими вопросами. Шииты же, отмечает востоковед-арабист Алексей Чупрыгин, полагают, что править мусульманами могут исключительно потомки Али — имамы, причем в их руках должна быть сосредоточена как политическая, так и религиозная власть. [С-BLOCK]

Сунниты полагают, что строгое, догматическое следование предписаниям священных книг — кредо каждого мусульманина. В Сунне и Коране при этом не сказано о правах на власть Али и его потомков, а раз так, то претензии шиитов, считают их оппоненты, беспочвенны. По словам президента Института религии и политики Александра Игнатенко, шииты считают используемый суннитами Коран сфальсифицированным, утверждая, что оттуда специально убраны стихи о назначении Али преемником Мухаммеда.

Посредничество между богом и человеком, которое, с точки зрения шиитов осуществляет имам, для суннитов является ересью. Для посредников Али же неприемлем суннитский догматизм, который, считают они, порождает радикальные течения, в том числе ваххабизм.

С оружием в руках

В современном мире сунниты составляют абсолютное большинство мусульман — порядка 90%. Шииты же сосредоточены компактно, и в основном проживают в Иране , Восточном Афганистане, Ираке , Сирии и Йемене . Религиозные разногласия, а также сложная политическая обстановка на Ближнем Востоке, отмечают эксперты, стала причиной разразившихся на рубеже веков вооруженных конфликтов между представителями двух ветвей ислама.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, давшая начало подъему шиитов по всему Ближнему Востоку. Спустя год Ирак, большинство населения которого составляли шииты, но правящая верхушка при этом была суннитской, объявил войну Ирану. Именно этот конфликт стала первым в новейшей истории столкновением двух ветвей ислама на поле боя. [С-BLOCK]

Свержение режима Саддама Хуссейна в Ираке в 2003 году стало началом «шиитского реванша»: они начали возвращать себе государственные посты и укреплять положение в системе госуправления, что вызвало недовольство суннитов. Однако профессор Мичиганского университета Хуан Коул утверждает, что продолжающийся конфликт между двумя ветвями ислама в этой стране связан больше с борьбой за власть, чем с религиозными разночтениями.

Еще одной точкой столкновения суннитов и шиитов стала Сирия. С 2011 года в арабской республике идет гражданская война, которая имеет, в том числе, конфессиональную подоплеку. По данным обзора Международной комиссии по религиозной свободе Госдепартамента США за 2015 год, большая часть сирийских мусульман (74%) — сунниты, шиизм исповедуют лишь 13% граждан. При этом алавиты (ветвь шиизма) составляют правящую элиту в республике.