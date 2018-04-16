В Кабардино-Балкарии откроют завод по производству медной катанки

В Кабардино-Балкарии на базе Нальчикского завода высоковольтной аппаратуры (НЗВА) создадут предприятие по производству медной катанки.

«В настоящее время на территории ОАО «НЗВА» выделены отдельные производственные площади для реализации инвестиционного проекта по созданию производства медной катанки. <> Это очень востребованная продукция в Российской Федерации, медь высококачественная, которая необходима для производства кабельной продукции", — сообщил глава Минпромторга Кабардино-Балкарии Залим-Герий Губашиев. Его слова передает ТАСС.

Предполагается, что среднегодовой выпуск составит 6 тысяч тонн катанки.

На предприятии будут использовать новые технологии и современное технологическое оборудование. Кроме того, новое производство даст региону 100 новых рабочих мест.