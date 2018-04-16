Андрей Чибис прибыл в Курск и оценил сквер у Дома Советов 

Высокопоставленный чиновник посетил наш город с проверкой по линии капремонта
Делегация представителей администрации и СМИ встречала замминистра на перроне Железнодорожного вокзала, после все вместе они направились к скверу у Дома Советов. Его гостю презентовали как образец благоустройства.
На вопросы СМИ о намерениях хвалить или ругать курских чиновников, Андрей Чибис сообщил, что будет смотреть по ситуации. У Дома Советов он дождался мэра Курска Николая Овчарова и отправился по точкам. Сейчас делегация находится в парке Дзержинского.