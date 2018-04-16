Андрей Чибис прибыл в Курск и оценил сквер у Дома Советов

Высокопоставленный чиновник посетил наш город с проверкой по линии капремонта

Делегация представителей администрации и СМИ встречала замминистра на перроне Железнодорожного вокзала, после все вместе они направились к скверу у Дома Советов. Его гостю презентовали как образец благоустройства.