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Андрей Чибис прибыл в Курск и оценил сквер у Дома Советов
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Андрей Чибис прибыл в Курск и оценил сквер у Дома Советов 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Высокопоставленный чиновник посетил наш город с проверкой по линии капремонта
Делегация представителей администрации и СМИ встречала замминистра на перроне Железнодорожного вокзала, после все вместе они направились к скверу у Дома Советов. Его гостю презентовали как образец благоустройства.
На вопросы СМИ о намерениях хвалить или ругать курских чиновников, Андрей Чибис сообщил, что будет смотреть по ситуации. У Дома Советов он дождался мэра Курска Николая Овчарова и отправился по точкам. Сейчас делегация находится в парке Дзержинского.
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