В Президентский полк отправят служить 15 призывников из Самарской области

Самарской области за две недели весенней кампании призвали 236 человек. Об этом сообщил главный военный комиссар региона Александр Даньшин.

— Этой весной медицинские комиссии пройдут 13500 человек. Решение врачей узнали 2250 юношей, — рассказал Александр Даньшин.

Из тех, кого уже призвали в армию, 15 человек отобрали для службы в Президентском полку. Проводы новобранцев пройдут 24 апреля. Четыре человека попали в спортивную роту, двое — в научную, а три призывника выбрали альтернативную службу.

Помимо пополнения рядов вооруженных сил, военкоматы набирают людей для обучения в профильных высших учебных заведениях. По словам Александра Даньшина, его подчиненные почти выполнили план: из 838 мест в военных вузах 727 уже занимают жители Самарской области.