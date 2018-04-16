Негодным призывникам Самарской области дали второй шанс

Молодые люди, которых отправили в запас по состоянию здоровья, получили возможность служить в армии. Об этом сообщил главный военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.

— Раньше такие молодые люди попадали в запас и не могли служить в армии, — рассказал Александр Даньшин. — Теперь же, если они подлечились, то врачи могут признать их годными для службы.

Одним из таких призывников стал 19-летний Александр Кирильцев. Весной 2017 года в военкомате Промышленного района ему отказали из-за близорукости. Но юноша сделал операцию на оба глаза. Военно-медицинская комиссия присвоила молодому человеку категорию «А1». И теперь он сможет служить в элитных войсках. Еще один молодой человек ради службы в Президентском полку подрос на 3 см.