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Негодным призывникам Самарской области дали второй шанс
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Негодным призывникам Самарской области дали второй шанс 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Молодые люди, которых отправили в запас по состоянию здоровья, получили возможность служить в армии. Об этом сообщил главный военный комиссар Самарской области Александр Даньшин.
— Раньше такие молодые люди попадали в запас и не могли служить в армии, — рассказал Александр Даньшин. — Теперь же, если они подлечились, то врачи могут признать их годными для службы.
Одним из таких призывников стал 19-летний Александр Кирильцев. Весной 2017 года в военкомате Промышленного района ему отказали из-за близорукости. Но юноша сделал операцию на оба глаза. Военно-медицинская комиссия присвоила молодому человеку категорию «А1». И теперь он сможет служить в элитных войсках. Еще один молодой человек ради службы в Президентском полку подрос на 3 см.
Всего же в эту призывную кампанию ряды вооружённых сил от Самарской области пополнят 2859 человек. Призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июня.
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