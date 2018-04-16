ОАО «Ульяновскнефть» совершенствует работу нефтесервисного блока

На фонде скважин ОАО «Ульяновскнефть» проведены опытно-промышленные испытания комплекса очистки скважины ПС-254 с комбинированной вращающейся фрезой-насадкой КН-02.

Данное оборудование предназначено для очистки забоя от шлама, песка, окалины и мелких металлических и не металлических предметов без использования циркуляционной промывки. Заметную технологическую эффективность ПС-254 с КН-02 показал даже в скважинах с аномально низким пластовым давлением и, как следствие, низким статическим уровнем. Комплекс применим в скважинах с отсутствием циркуляции, а так же в случаях, когда «нагружение» скважины промывочной жидкостью нежелательно или вредно для пласта. Комбинированная фрез-насадка марки КН-02, которая идет в комплекте с данным оборудованием, позволяет разбурить сильно спрессованные проппантовые, песчаные, глинистые и другие пробкообразования.

Использование данного оборудования позволит значительно увеличить объем отбора пробок за одну спуско-подъемную операцию по сравнению с обычными гидро-вакуумными желонками и, соответственно, сократить общее время ремонта скважин. Ульяновские нефтяники планируют и в дальнейшем применять данный комплекс на скважинах с низким пластовым давлением и полным отсутствием циркуляции.

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