За что опричники казнили военного инженера Выродкова

Растущему русскому государству Ивана Грозного были необходимы специалисты для ведения войн с оставшимися после Золотой орды ханствами и западными соседями. Постепенно высококвалифицированные иностранные инженеры стали заменяться на отечественных, и одним из первых профессионалов в этой области стал Иван Выродков, сыгравший важную роль при взятии Казани

Мастер участвовал также в других военных кампаниях, однако погиб не от рук неприятеля, а стал жертвой опричнины. Происходивший из не очень знатного рода, Выродков был не только первым известным по имени русским инженером, но и занимался дипломатической службой, а также служил воеводой в Астрахани

Ранние сведения

Впервые имя Выродкова в письменных источниках упоминается в 1538 году, когда он отправился послом в Ногайскую орду, где пребывал около года. До этого времени сведения об инженере весьма отрывочны, но тем не менее упоминания о его предках можно проследить вплоть до XV века.

Род Выродкова не был аристократическим, а был связан со служилыми людьми, которые выполняли военные и административные обязанности в пользу московских князей. Сам инженер работал в Разрядном приказе — органе управления вооруженными силами. Сведений о том, как Выродков получил инженерное образование нет, хотя известно, что первыми квалифицированными специалистами на Руси были иностранцы.

Так, масштабное производство огнестрельного оружия появилось в XV веке благодаря итальянцу Аристотелю Фиораванти, который не только организовал изготовление пушек, но и построил Успенский собор Кремля, а также участвовал в военных походах Ивана III (1462-1505) в качестве начальника артиллерии и инженера.

Взятие Казани

Ивану Грозному удалось захватить столицу Казанского ханства не сразу: первые два похода не увенчались успехом. Для взятия города нужны были не только лучшие образцы военной техники, но и укреплённый плацдарм для подготовки штурма. Постройку такого опорного пункта поручили Выродкову, который, по-видимому, проявил себя во время первого похода на Казань.

Стены с башнями для крепости Свияжск были изготовлены за тысячу километров от её местоположения, а после сплавлены в разобранном виде по Волге. Затем готовые элементы деревянного форта были собраны в максимально коротки сроки — за четыре недели, что позволило избежать препятствий со стороны татар.

Через год после постройки крепости начался массированный штурм Казани, в котором Выродков принимал участие как инженер и руководитель части артиллерии. Под руководством мастера была собрана большая осадная башня (высотой более 10 метров), с которой пушки могли вести огонь не только по стенам, но и по улицам города.

После успешного захвата столицы ханства в 1552 году Выродков получил в награду земли в Дмитровском уезде и повышение, став вторым человеком в походном штабе Ивана Грозного.

Больше, чем инженер

Служба Выродкова не ограничивалась только военно-инженерной сферой. Он был задействован также в приёме польских послов, занимался организацией сообщения между населёнными пунктами (ямской гоньбой) и набором в поместное войско (дворянской конницей). Однако чаще всего деятельность Выродкова была связана с конструированием: перед началом Ливонской войны он построил крепость в устье реки Нарвы , а также модернизировал деревянный форт в Галиче.

После того, как Иван Грозный разбил Астраханское ханство, инженер занялся возведением там укреплений, а затем был назначен воеводой города. Высокий пост в конце концов привёл к первой опале в 1561 году, которая произошла, по-видимому, из-за обострения отношений с Ногайской ордой: Выродков потерял расположение хана Измаила , в то время как Иван Грозный был заинтересован в союзе с ним.

Воевода Астрахани был закован в кандалы и отправлен в Москву , однако после допроса его освободили. Во многом это произошло из-за возобновления Ливонской войны, которая требовала участия высококлассных специалистов. Выродков командовал в 1562 году конницей из ногайцев, а в 1563 году участвовал в осаде Полоцка в своём привычном качестве. После захвата города инженер возвёл в округе девять новых крепостей для борьбы с Литвой

Опричнина

В 1565 году Иван Грозный разделил русское государство на две части — земщину, управлявшуюся приказами и Боярской думой, и опричнину, которая была под полным контролем царя. По мнению большинства исследователей, самодержец сделал это, чтобы обезопасить себя от сильного боярства и Государева двора, а заодно расправиться со своевольными элитами.

Вскоре после учреждения опричнины начались казни: в частности, по обвинению в заговоре против царя был казнён руководитель осады Казани Александр Горбатый-Шуйский. Со временем опричнина начала приобретать все большие масштабы, а его жертвами становились не только представители родовой аристократии. При этом личное войско Ивана Грозного обогащалось за счёт гонений земских.

Немец-опричник Генрих Штаден так описал наживу за счёт погромов: «Когда я выехал с великим князем (царём), у меня была одна лошадь, вернулся с 49, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра». При этом на первых порах репрессии не касались Выродкова, он продолжал служить в Разрядном приказе, а Штаден называл его даже главой этого ведомства.

Казнь Выродкова

В 1568 году инженер был арестован опричниками, затем его подвергли пыткам, после которых казнили. Согласно источникам, Выродков был задержан по заявлению «человека Митки Нелидова», то есть слуги. В те времена была распространена практика пожалования поместий холопам, доносившим на господ. То есть, возможно, инженер был убит из-за своего высокого имущественного положения.

С другой стороны, материальная сторона могла быть не основной причиной его гибели. Вместе с Выродковым казнили всю его семью: детей, внуков, сестру, братьев и племянников. Таким образом был уничтожен весь род инженера, что считалось большим бедствием по представлениям о загробной жизни, поскольку душа Выродкова и членов его фамилии оставались без поминовения.

Историк Степан Веселовский отмечал, что подобные казни были широко распространены во время опричнины и воспринимались современниками как неоправданные. Поскольку Выродкова казнили вместе с семьей, есть основания предполагать, что его подозревали в измене или нелояльности Ивану Грозному, а расправа со всем родом имела показательный характер.