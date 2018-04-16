На Ямале возобновили дело о мошенничестве с отловом бродячих собак

На Ямале прокуратура отменила незаконное решение следователя не продолжать дело о воровстве бюджетных средство якобы на законный отлов бездомных животных. Расследование возобновили под контролем окружной прокуратуры.

В июне 2017 года прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа заинтересовалась фактом хищения денег из муниципального бюджета для исполнения контрактов по отлову бездомных животных. По данным следствия администрация посёлка Гыда Тазовскго района ЯНАО заключила муниципальный контракт с директором частного предприятия «Профдезинфекция» на отлов бродячих животных В контракте оговаривалось, что фирма должна гуманным способом отловить 280 бездомных собак. После поместить их в вольеры на 5 дней и провести медицинский осмотр здоровья пойманных животных. Если за 5 дней не объявился хозяин, собак следует усыпить и кремировать.

Однако по факту сотрудники фирмы «Пофдезинфект» вместо отлова травили обнаруженных собак медицинскими препаратами. Затем избавлялись от тел, а по документам оформляли полный комплекс работ. Как и сказано в контракте. Результаты собственного расследования прокуратура направили в следственный отдел полиции по Тазовскому району. Где правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Однако даже имея на руках сведения о всех причастных к делу и фактические доказательства районный следователь решил дело закрыть. Мотивируя отказ тем, что обвиняемые не известны.

Тогда прокуратура была вынуждена вмешать снова. Отказ следователя был признан незаконным о чем сотрудники прокуратуры уведомили начальника следователя самодура. Дело снова открыто и следствие продолжается.

Тем временем и в других районах Ямала продолжается проверка муниципальных контрактов на отлов бездомных животных. Главы администраций муниципалитетов взяли на особый контроль организации с которыми заключены контракты по отлову. В Салехарде продолжается расследование по делу о халатном отношении к своим обязанностям сотрудников отдела муниципального заказа и предприятий допустивших разведение собачьих стай на территории окружной столицы. Фирмы исполнители в других городах так же срочно взялись за решение хвостатой проблемы.

В ход идут не всегда законные методы, как в случае с подготовкой городов к мировому чемпионату по футболу. В разных муниципалитетах собаководы снова встречают малиновые пятна на снегу, которые выдают наличие разбросанной отравы. ИА «Уральский меридиан» будет следит за развитием событий.