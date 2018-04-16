Дзержинский и Лыткарино начнут получать качественную воду «Мосводоканала» до 2020 г 

Жители подмосковных Дзержинского и Лыткарина начнут получать воду от АО «Мосводоканал» до 2020 года, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой, в рамках которого АО «Мосводоканал» будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты.
«Почти 900 тысяч жителей Подмосковья потребляют московскую воду, это частично Балашиха, Мытищи, Одинцово, Люберцы, Томилино, Красногорск, Солнечногорский район. Мы сможем увеличить почти на 400 тысяч человек до 2023 года. До 2020 года планируем (поставлять воду — ред.) в Дзержинский, Лыткарино, в остальных (где вода уже потребляется — ред.) объем потребления будет расти», — сказал Хромушин журналистам после подписания соглашения.
Он отметил, что при этом тарифы на воду из-за улучшения ее качества взлететь не должны.
«Мы совместно устанавливаем тарифы, чтобы тариф не взлетел. Тарифное решение определяется в соответствии с тарифным индексом Московской области. Рост тарифов определяется решением федеральной службы по тарифам, предельный уровень устанавливается. Мы будем продолжать в 2018 году программу «Чистая вода», и выйдем на обеспеченность 94% с копейками чистой питьевой воды», — заключил Хромушин.
Проект «Чистая вода» предлагает совместные мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории Московского региона, сохранению запасов и источников пресной воды, обеспечение жителей Московского региона чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.