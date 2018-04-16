Дзержинский и Лыткарино начнут получать качественную воду «Мосводоканала» до 2020 г

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой, в рамках которого АО «Мосводоканал» будет поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты.

Мытищи, Одинцово, Люберцы, Томилино, «Почти 900 тысяч жителей Подмосковья потребляют московскую воду, это частично Балашиха Красногорск , Солнечногорский район. Мы сможем увеличить почти на 400 тысяч человек до 2023 года. До 2020 года планируем (поставлять воду — ред.) в Дзержинский, Лыткарино , в остальных (где вода уже потребляется — ред.) объем потребления будет расти», — сказал Хромушин журналистам после подписания соглашения.

Он отметил, что при этом тарифы на воду из-за улучшения ее качества взлететь не должны.

«Мы совместно устанавливаем тарифы, чтобы тариф не взлетел. Тарифное решение определяется в соответствии с тарифным индексом Московской области. Рост тарифов определяется решением федеральной службы по тарифам , предельный уровень устанавливается. Мы будем продолжать в 2018 году программу «Чистая вода», и выйдем на обеспеченность 94% с копейками чистой питьевой воды», — заключил Хромушин.

Проект «Чистая вода» предлагает совместные мероприятия по улучшению качества питьевой воды на территории Московского региона, сохранению запасов и источников пресной воды, обеспечение жителей Московского региона чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.