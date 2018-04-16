Трутнев: создание центра ядерной медицины в Приморье надо завершить в ближайшие сроки

ВЛАДИВОСТОК , 16 апреля. / ТАСС /. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке заявил, что создание здесь центра ядерной медицины необходимо завершить в ближайшие сроки.

"В целом у нас стоит задача создания на Дальнем Востоке, в Приморье, кластера, связанного разработкой и использованием высоких технологий, и медицинское направление с ядерной тематикой для руководства смотрится как одно из базовых направлений в этой работе. У нас и опыт есть в Российской Федерации , давайте этим и будем заниматься. Сегодня послушаем, в каком состоянии работа, и что надо сделать, чтобы уже не обсуждать это месяцами и годами, а в ближайшие сроки завершить", сказал Трутнев.

Как доложил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков , сейчас радиофарм-препараты, используемые в современном сканере в медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), доставляют из Хабаровска

Сейчас реализуют первый этап проекта, на котором создается полнофункциональный модульный центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. В центре ядерной медицины смогут проходить диагностику раковых заболеваний на ранней стадии около 12 тыс. пациентов в год.