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Трутнев: создание центра ядерной медицины в Приморье надо завершить в ближайшие сроки
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Трутнев: создание центра ядерной медицины в Приморье надо завершить в ближайшие сроки 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке заявил, что создание здесь центра ядерной медицины необходимо завершить в ближайшие сроки.
"В целом у нас стоит задача создания на Дальнем Востоке, в Приморье, кластера, связанного разработкой и использованием высоких технологий, и медицинское направление с ядерной тематикой для руководства смотрится как одно из базовых направлений в этой работе. У нас и опыт есть в Российской Федерации, давайте этим и будем заниматься. Сегодня послушаем, в каком состоянии работа, и что надо сделать, чтобы уже не обсуждать это месяцами и годами, а в ближайшие сроки завершить", сказал Трутнев.
Как доложил вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, сейчас радиофарм-препараты, используемые в современном сканере в медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), доставляют из Хабаровска.
В 2018 году временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко, генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев и ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов подписали соглашение о реализации инвестпроекта по созданию медицинских центров и дорожные карты, в которых указаны конкретные шаги по созданию учреждений в Приморье. Планируется, что центры ядерной и протонной медицины построят на базе ДВФУ. В рамках этого же соглашения, на острове Русском должен появиться и Синхротрон, идею строительства которого одобрил президент России Владимир Путин.
Сейчас реализуют первый этап проекта, на котором создается полнофункциональный модульный центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-отделения Медицинского центра ДВФУ. В центре ядерной медицины смогут проходить диагностику раковых заболеваний на ранней стадии около 12 тыс. пациентов в год.
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