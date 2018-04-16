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В Псков с бизнес-миссией прибыли представители финского фонда «Digirockstars» и компании «Cressey International Oy»
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В Псков с бизнес-миссией прибыли представители финского фонда «Digirockstars» и компании «Cressey International Oy» 

Псковская губерния 1 час назад
Агентство инвестиционного развития 16 апреля принимает делегацию из Финляндии: как сообщил телеграм-канал учреждения, с деловым визитом Псков посетили представители фонда «Digirockstars» и компании «Cressey International Oy», которые рассматривают возможность реализации инвестиционного проекта в Псковской области. Первым объектом, который посетила делегация, стал спортивно-развлекательный парк «Простория», где финских гостей ознакомили с возможностями центра. Директор парка также рассказала о строительстве Кванториума, который, в данный момент, находится на этапе строительства, его запуск ожидается 1 октября 2018 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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