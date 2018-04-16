Строительные работы у Чаши заканчиваются

Строительные работы у центра семьи «Казан» завершаются. На территорию провели воду и электричество, установили видеонаблюдение и Wi-Fi. 10 мая начнут монтаж временной площадки для фестиваля болельщиков FIFA.

Кроме того, к проведению ЧМ-2018 планируют отремонтировать 39 участков дорог, 142 улицы и 14 тротуаров.

В городе разобьют 23 000 кв. метров цветников, развесят 3 000 кашпо и вазонов, высадят 3 700 деревьев и 20 000 кустарников. Также уложат газон площадью 7 500 кв. метров, сообщили на деловом понедельнике.

Читайте также:

Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит?

Летом до матчей ЧМ-2018 в других городах можно доехать бесплатно