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Строительные работы у Чаши заканчиваются
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Строительные работы у Чаши заканчиваются 

Казанский Портал 1 час назад
Строительные работы у центра семьи «Казан» завершаются. На территорию провели воду и электричество, установили видеонаблюдение и Wi-Fi. 10 мая начнут монтаж временной площадки для фестиваля болельщиков FIFA.
Кроме того, к проведению ЧМ-2018 планируют отремонтировать 39 участков дорог, 142 улицы и 14 тротуаров.
В городе разобьют 23 000 кв. метров цветников, развесят 3 000 кашпо и вазонов, высадят 3 700 деревьев и 20 000 кустарников. Также уложат газон площадью 7 500 кв. метров, сообщили на деловом понедельнике.
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