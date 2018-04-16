Интернет-трибуной Николая Панкова стал «Там Там»

Депутат Госдумы Николай Панков одним из первых покинул свой Телеграм-канал «Пара слов». Но это не значит, что парламентарий решил обойтись без персональной интернет-трибуны. Теперь он будет общаться с народом через мессенджер «Там Там», открытый «Mail.ru» в прошлом году.

"Пара слов" был довольно популярен, читаем и цитируем, но как законопослушный гражданин госдепт выполнил решение суда.

— Я прекращаю работать в Телеграмме, — оставил прощальную надпись политик.

Новая площадка для общения выбрана еще не окончательно. Но пока госдеп попробует «Там Там» https://tt.me/paraslov1.

У него теперь «там» создан свой блог. И число читателей с каждым посещением нарастает.