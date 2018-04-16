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Интернет-трибуной Николая Панкова стал «Там Там»
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Интернет-трибуной Николая Панкова стал «Там Там» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Депутат Госдумы Николай Панков одним из первых покинул свой Телеграм-канал «Пара слов». Но это не значит, что парламентарий решил обойтись без персональной интернет-трибуны. Теперь он будет общаться с народом через мессенджер «Там Там», открытый «Mail.ru» в прошлом году.
"Пара слов" был довольно популярен, читаем и цитируем, но как законопослушный гражданин госдепт выполнил решение суда.
— Я прекращаю работать в Телеграмме, — оставил прощальную надпись политик.
Новая площадка для общения выбрана еще не окончательно. Но пока госдеп попробует «Там Там» https://tt.me/paraslov1.
У него теперь «там» создан свой блог. И число читателей с каждым посещением нарастает.
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