Бездомным животным помогут сочинские красавицы 

Этап конкурса «Мисс Россия» состоится на курорте 26 апреля в 18.00 в кафе «Виноград» (ул. Бестужева 1/1). Победительница будет представлять Сочи в финале в Москве. 50% прибыли от продажи билетов организаторы направят в городские приюты для бездомных животных. Чеки будут переданы представителям благотворительных организаций в торжественной обстановке прямо на вечере. Организационный комитет конкурса тем самым хочет показать всю значимость проблемы бездомных животных и призвать неравнодушных жителей города присоединится к акции. По указу президента РФ Владимира Путина — 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера. Гостей ждет яркое шоу с участием артистов и приглашенной звезды — певицы Славы. Конкурсантки в это вечер будут дефилировать по подиуму, отвечать на вопросы ведущих, покажут свои таланты на творческом этапе, сообщает пресс-служба города курорта