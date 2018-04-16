Беспредел на глазах у туристов

Фото и видео из социальной сети «ВКонтакте»"Подслушано рыбаков / Владимир"

Настоящим беспределом назвали очевидцы зафиксированный на видео факт браконьерства на реке Каменка в городе Суздале . Прямо белым днем двое местных куркулей накачали резиновую лодку и начали ставить сети поперек реки.

За короткое время браконьеры наловили целый мешок рыбы (щуки, леща, окуня, плотвы). Все это происходило на глазах сотен туристов — дело в том, что незаконной ловлей рыбаки занялись на участке реки прямо напротив гостинично— туристического комплекса (ГТК).

Что характерно — инспекторы рыбнадзора на место так и не прибыли. Более того — в социальных сетях многие предположили, что незаконной ловлей сам рыбнадзор и занимается, проводя так называемый «контрольный отлов». Хотя, многим и не верится, что инспекторы стали бы «палиться» белым днем в центре города. Как заверяют многие рыбаки, «оборотни» в погонах из рыбнадзора обычно глушат рыбу шашками и уезжают для этого в нелюдные места.

Кстати, на место происшествия, учитывая, что речь идет о городской черте, можно было вызвать наряд полиции. Тем более, что за незаконный отлов рыбы есть уголовная ответственность (статья 256 УК РФ).

Так, на одного из браконьеров, пойманных полицией в областном центре в марте этого года возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа, либо — до двух лет колонии.

Кстати, на всей территории области с 1 апреля введен нерестовый запрет на ловлю рыбы. До 10 июня ловить рыбу на водоемах 33 региона можно только на одну поплавочную удочку, оснащенную одним крючком, причем — вне мест нерестилищ.