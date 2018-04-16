Ещё
Беспредел на глазах у туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беспредел на глазах у туристов 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео из социальной сети «ВКонтакте»"Подслушано рыбаков / Владимир"
Настоящим беспределом назвали очевидцы зафиксированный на видео факт браконьерства на реке Каменка в городе Суздале. Прямо белым днем двое местных куркулей накачали резиновую лодку и начали ставить сети поперек реки.
За короткое время браконьеры наловили целый мешок рыбы (щуки, леща, окуня, плотвы). Все это происходило на глазах сотен туристов — дело в том, что незаконной ловлей рыбаки занялись на участке реки прямо напротив гостинично— туристического комплекса (ГТК).
Что характерно — инспекторы рыбнадзора на место так и не прибыли. Более того — в социальных сетях многие предположили, что незаконной ловлей сам рыбнадзор и занимается, проводя так называемый «контрольный отлов». Хотя, многим и не верится, что инспекторы стали бы «палиться» белым днем в центре города. Как заверяют многие рыбаки, «оборотни» в погонах из рыбнадзора обычно глушат рыбу шашками и уезжают для этого в нелюдные места.
Кстати, на место происшествия, учитывая, что речь идет о городской черте, можно было вызвать наряд полиции. Тем более, что за незаконный отлов рыбы есть уголовная ответственность (статья 256 УК РФ).
Так, на одного из браконьеров, пойманных полицией в областном центре в марте этого года возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа, либо — до двух лет колонии.
Кстати, на всей территории области с 1 апреля введен нерестовый запрет на ловлю рыбы. До 10 июня ловить рыбу на водоемах 33 региона можно только на одну поплавочную удочку, оснащенную одним крючком, причем — вне мест нерестилищ.
ТВ-МИГ: последние новости
Владимирский и словацкий бизнес говорят на одном языке Владимирцев оставят без горячей воды Прокурору мешает мораторий Путина?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии322
Федеральный канал опозорился с Сирией86
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз106
«Грязная сторона раскованного поведения»41
«Врата» в Крым за 32 миллиарда154
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
00:42
Названа причина увольнения замов кемеровского губернатора
Политика
02:47
В ГД раскритиковали Британию за «страшилки» о России
Политика Европа
04:44
Нарышкин обсудил с Вучичем международные проблемы
Политика Европа
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение